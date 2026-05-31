logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nećemo prihvatiti sporazum sa Amerikom bez jasnih rezultata": Iran postavio uslov SAD-u, još nema dogovora

"Nećemo prihvatiti sporazum sa Amerikom bez jasnih rezultata": Iran postavio uslov SAD-u, još nema dogovora

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Šef iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf poručio je da Teheran neće prihvatiti sporazum sa SAD bez opipljivih rezultata, dok dvije zemlje nastavljaju pregovore o okončanju sukoba.

Iran postavio uslove za primirje sa SAD Izvor: Icana / Zuma Press / Profimedia

Iranski predsjednik parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf izjavio je da Teheran neće prihvatiti nikakav sporazum sa Vašingtonom osim ako on ne osigura da su "prava iranskog naroda zaštićena".

"Nema povjerenja u riječi i obećanja neprijatelja. Naš jedini kriterijum je da se postignu opipljivi rezultati prije nego što zauzvrat ispunimo svoje obaveze", citirala je državna televizija IRIB Galibafove reči tokom virtuelne sjednice parlamenta, nakon što je položio zakletvu kao ponovo izabrani predsjednik parlamenta.

Još uvijek nema trajnog dogovora

Tenzije na Bliskom istoku eskalirale su otkad su SAD i Izrael krajem februara pokrenuli napade na Iran. Teheran je uzvratio napadima usmjerenim na Izrael i američke saveznike u Zalivu, istovremeno zatvarajući Ormuski tesnac.

Prekid vatre postignut uz posredovanje Pakistana stupio je na snagu 8. aprila, ali naknadni razgovori u Islamabadu nisu uspjeli da donesu trajni sporazum. Američki predsjednik Donald Tramp kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme.

Iran i SAD od tada su nastavili da razmjenjuju prijedloge i protivpredloge u nastojanjima da se ponovo pokrenu direktni pregovori i okonča rat.

 (Index/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran SAD primirje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ