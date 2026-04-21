Tramp potvrdio: Nastavlja se prekid vatre sa Iranom do daljnjeg

Tramp saopštio da je dogovoren nastavak prekida vatre sa Iranom.

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je na svojoj društvenoj mreži "Truth social" da je dogovoren nastavak prekida vatre sa Iranom. Prekid vatre je na snazi od srijede 8. aprila, ističe sutra (u srijedu 22. aprila u 3.30 časova po lokalnom vremenu, odnosno dva sata ujutru po srednjeevropskom vremenu), a kako je američki predsjednik objasnio, nije poznat rok produžetka.

"Na osnovu činjenice da je ozbiljno ranjena Vlada Irana, i na zahtjev maršala Asima Munira i premijera Pakistana Šehbaza Šarifa, dobili smo zahtjev da odložimo naš napad na Iran dok njihovi lideri ne dođu do jedinstvenog prijedloga. Zbog toga sam naredio našoj vojsci da nastavi sa blokadom (iranskih luka) i da ostane spremna u pripravnosti. Zbog toga nastavljamo prekid vatre dok ne predaju svoj prijedlog i dok se ne raspravi o tome, na ovaj ili onaj način", naveo je Tramp.

Tramp je u toku dana izjavio da ne želi da produži prekid vatre. Objasnio je da Sjedinjene Države nemaju vremena za to, ali je u međuvremenu ipak promijenio mišljenje.