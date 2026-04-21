Američke snage upale na još jedan brod: Plovilo dio iranske "flote u sjenci"

Autor Haris Krhalić
0

Američko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da su njihove snage tokom noći izvele munjevitu akciju u Indopacifičkoj regiji, tokom koje je presretnut i zaplijenjen brod M/T Tifani.

Prema zvaničnom saopštenju Pentagona, operacija je protekla bez incidenata, a brod je pod kontrolom američkih snaga.

M/T Tifani je opisan kao „brod bez državljanstva“ (stateless), što je termin za plovila koja nemaju važeću registraciju ili zastavu nijedne države. Ovakva plovila su ključni dio iranske „flote u sjenci“, koju Teheran koristi za tajni prevoz nafte i vojne opreme, izbjegavajući tako međunarodne sankcije.

Američki specijalci iskoristili su međunarodno „pravo posjete“, koje ratnim brodovima dozvoljava da na otvorenom moru zaustave i pregledaju svako plovilo za koje postoji sumnja da nema jasnu državnu pripadnost ili da učestvuje u ilegalnim radnjama.

Pentagon: Međunarodne vode nisu utočište

Iz Vašingtona je stigla direktna poruka Teheranu. Kontrola pomorskih puteva postaje sve stroža, a prostor za manevrisanje iranskim saradnicima sve manji.

„Međunarodne vode nisu utočište za sankcionisana plovila. Nastavićemo da uskraćujemo ilegalnim akterima slobodu kretanja u pomorskom domenu, bez obzira na to gdje ti brodovi plovili“, navodi se u oštrom saopštenju Pentagona.

Ova akcija jasno pokazuje da SAD zaoštravaju kurs prema logističkim mrežama koje pružaju materijalnu podršku Iranu, ciljajući upravo na brodove koji pokušavaju da ostanu „ispod radara“.

