Jezik brži od pameti: Tramp izmišlja ustupke Irana i ugrožava pregovore, a onda prijeti

Iako su Vašington i Teheran bili blizu dogovora, Trampove izjave o kapitulaciji Irana srušile su povjerenje.

Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju rata dovedeni su u pitanje nakon komenatara američkog predsjednika Donalda Trampa na društvenim mrežama i izjava novinarima, tvrde izvori upoznati sa pregovorima.

CNN navodi da se činilo, kako se približavao vikend, da su Vašington i Teheran blizu dogovora, ali je onda Tramp u svojim istupima naveo da je Iran već pristao na nekoliko ključnih američkih zahtjeva, uključujući predaju zaliha obogaćenog uranijuma i široku suspenziju nuklearnog programa.

Iranski zvaničnici takve tvrdnje su odbacili i negirali da se priprema nova runda pregovora.

Neizvjesnost stvara i navodna podjela unutar iranskog rukovodstva između pregovaračkog tima i Korpusa islamske revolucionarne garde, što otvara pitanje ko bi na kraju mogao da potpiše eventualni sporazum.



U pregovorima se razmatra više opcija u vezi sa iranskim nuklearnim programom. Američka strana predložila je dvadesetogodišnju pauzu u obogaćivanju uranijuma, dok je Iran ponudio kraće rokove.

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit rekla je da SAD nikada nisu bile bliže "dobrom sporazumu" sa Iranom zahvaljujući, kako je rekla, "pregovaračkim sposobnostima predsjednika Trampa".

Potpredsjednik SAD Džej Di Vens trebalo bi da doputuje u Islamabad da bi učestvovao u razgovorima sa Iranom o mogućem sporazumu za okončanje rata, objavio je Aksios.



Vens bi trebalo danas da otputuje, a razgovori bi mogli da sutra počnu.

Vens dolazi u Pakistan u trenutku kada ističe primirje, dok je Tramp zaprijetio da će pokrenuti novu kampanju bombardovanja iranskih mostova i elektrana ukoliko ne bude postignut dogovor.



Prema izvorima, Bijela kuća je juče čekala signal iz Teherana da će Iran poslati svoj pregovarački tim u Islamabad.

Očekuje se da će u Islamabad na razgovore doputovati i američki specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner.