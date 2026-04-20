Istorijski sporazum u Pakistanu: Tramp najavio zvanično potpisivanje dogovora sa Iranom

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Američki predsjednik Donald Tramp najavio je da će sporazum sa Iranom biti potpisan danas u Pakistanu.

Tramp najavio zvanično potpisivanje dogovora sa Iranom

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je da će sporazum sa Iranom biti zvanično potpisan danas u Pakistanu, navodi Al Džazira pozivajući se na njegovu izjavu za Foks njuz.

Kako je Tramp prethodno otkrio u intervjuu za Njujork post, američki pregovarački tim je već na putu ka Islamabadu, gdje bi trebalo da stigne u narednih nekoliko sati. U sastavu ove delegacije nalaze se Džej Di Vens, Stiv Vitkof, kao i Trampov zet Džared Kušner. Predsjednik SAD je dodao i da je otvoren za lični susret sa najvišim iranskim zvaničnicima, ukoliko se u ovim razgovorima ostvari konkretan napredak.

Kada je riječ o samim pregovorima, Tramp je poručio da u ovoj fazi "ne očekuje nikakve igrice". On je podvukao da okosnicu dogovora čini uslov oko kojeg nema kompromisa, a to je apsolutno odricanje Irana od posjedovanja nuklearnog naoružanja.

