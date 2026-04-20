Cure insajderske informacije? Otkriveno 5 sumnjivih situacija koje su se desile samo par minuta prije Trampovih objava

BBC istražuje kako su trgovci profitirali na osnovu Trampovih izjava, otkrivajući moguće ilegalne aktivnosti na finansijskim tržištima.

Tokom dosadašnjeg toka drugog mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa, trgovci su ulagali milione dolara neposredno prije njegovih velikih objava, što privlači pažnju javnosti i izaziva sumnje na, teško dokazivo, nezakonito sticanje profita na osnovu insajderskih informacija "odabranih" osoba.

BBC je u članku analizirao podatke o obimu trgovanja na nekoliko finansijskih tržišta i uporedio ih sa nekim od najznačajnijih izjava američkog predsjednika koje su uticale na tržišta. Pritom je, kako se navodi, otkriven učestali obrazac naglih skokova poslovanja i zarade samo nekoliko sati, a ponekad i tek nekoliko minuta prije nego što bi neka objava na društvenim mrežama ili intervju izašli u javnost.

Neki analitičari smatraju da to nosi obilježja ilegalnog trgovanja povlašćenim informacijama, pri čemu pojedinci ulažu novac na osnovu informacija koje nisu dostupne široj javnosti. Drugi, pak, tvrde da je slika bitno složenija, te da su neki trgovci naprosto postali vještiji u predviđanju Trampovih poteza.

BBC je u svojoj analizi istakao pet najznačajnijih primera.

1. "Rat je praktično završen" – 9. mart 2026.

Neke od najvećih aktivnosti zabilježene su na tržištu naftnih fjučersa. Devet dana nakon početka rata između SAD-a i Izraela protiv Irana, Tramp je u telefonskom intervjuu za CBS Njuz iznenada izjavio da je sukob "praktično završen".

Slijed događaja bio je sledeći:

18:29 GMT: Nagli rast opklada na cijenu nafte.

19:16 GMT: Tramp tvrdi da je rat praktično gotov (novinar objavljuje vijest na platformi X).

19:17 GMT: Cijena nafte pada za 25%

Iako je javnost za intervju saznala tek u 19:16, tržišni podaci pokazuju da je veliki porast opklada na pad cijene nafte zabilježen čak "47 minuta prije objave", a trgovci koji su tada ulagali zaradili su milione dolara.

2. "Potpuno i konačno rješenje sukoba" – 23. mart 2026.

Samo dva dana nakon prijetnje da će "uništiti" iranske elektrane, Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da je Vašington vodio "vrlo dobre i produktivne razgovore sa Teheranom o potpunom i konačnom rješenju", što je predstavljalo veliko iznenađenje za diplomate i trgovce.

Hronologija:

10:48 – 10:50: Nagli rast opklada na cijenu nafte.

11:04: Trump objavljuje "konačno rješenje".

11:05: Cijena nafte pada za 11%, dok akcije odmah rastu.



BBC je izvijestio da je 14 minuta prije objave zabeležen neuobičajeno veliki broj opklada. Jedan analitičar je izjavio da su transakcije bile "svakako nenormalne".

3. Pauziranje carina na "Dan oslobođenja" – 9. april 2025.

Donald Tramp je 2. aprila prošle godine najavio "Dan oslobođenja", odnosno uvođenje širokog paketa carina na robu iz gotovo svih zemalja svijeta. Globalna tržišta su odmah pala. Međutim, nedjelju dana kasnije, kada je najavio 90-dnevnu pauzu na carine (osim za Kinu), tržišta su naglo porasla.

Indeks **S&P 500 skočio je za 9,5%**, što je jedan od najvećih dnevnih porasta od Drugog svjetskog rata.

18:00 BST: Trgovci počinju da ulažu u rast tržišta.

18:18 BST: Tramp najavljuje pauziranje carina.

18:19 BST: Tržište snažno raste.

Broj ugovora je skočio na više od 10.000 u minuti, dok ih je ranije bilo tek nekoliko stotina. Neki trgovci su uložili više od 2 miliona dolara na rast tržišta uprkos sedmodnevnom padu, ostvarivši dobit od skoro 20 miliona dolara. Demokratski senatori su tražili istragu od SEC-a, ali povratnih informacija nije bilo.

4. Hapšenje Nikolasa Madura - 3. januar 2026.

U decembru 2025. otvoren je nalog pod imenom Burdensome-Mix.

2. januar: Uloženo 32.000 dolara.

3. januar: Venecuelanski predsjednik Maduro je uhapšen.

Rezultat: Ostvaren profit od 436.000 dolara.

Rast onlajn tržišta predviđanja izazvao je zabrinutost. Korisnik koji je zaradio pomenuti iznos odmah nakon događaja je nestao sa platforme.

5. Napad na Iran – 28. februar 2026.

U februaru ove godine otvoreno je šest naloga koji su se kladili na američki napad na Iran. Kada su udari potvrđeni, korisnici su ostvarili veliku dobit. Jedan od njih je kasnije zaradio dodatnih 163.000 dolara tačno predviđajući primirje. Ukupna dobit ovih naloga iznosila je 1,2 miliona dolara.

Eksperti: "Teško dokazivo"

Trgovanje povlaštenim informacijama nezakonito je u SAD-u još od 1933. godine, a zakon se od 2012. odnosi i na državne zvaničnike. Ipak, dosad niko nije procesuiran na osnovu tih pravila.

Profesor finansijskog prava Pol Udin ističe da je takve slučajeve teško dokazati:

"Vlasti neće pokrenuti postupak ako ne mogu da utvrde izvor informacija. Čak i kada postoje jasni znaci da je neko imao povlaštene informacije, postoji velika vjerovatnoća da niko neće biti krivično gonjen."

