Delta snage uhapsile Madura? Tenkovi ispred palate, Amerikanci vjerovali da predsjednik Venecuele ovdje boravi

Venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura zarobili su rano jutros pripadnici "Delta snaga", vodeće specijalne jedinice američke vojske, rekli su američki zvaničnici za CBS njuz.

Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je da su Sjedinjene Američke Države izvele "veliki napad" na Venecuelu, nakon čega su predsjednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores uhapšeni i prebačeni izvan zemlje.

Objava na Trampovoj društvenoj mreži uslijedila je nakon noći u kojoj su snažne eksplozije potresle glavni grad Karakas i druge dijelove Venecuele, označivši dramatičnu kulminaciju višemjesečnih tenzija i vojnog pritiska Vašingtona.

Prema potvrđenim izvještajima i snimcima koji kruže društvenim mrežama, ciljevi napada bili su ključni vojni i strateški objekti.Među pogođenim lokacijama su vazdušna baza La Karlota i Fuerte Tiuna, glavno vojno sjedište u Karakasu gdje se verovalo da Maduro boravi. Eksplozije su odjeknule i u lučkom gradu La Gvaira, kao i u vazdušnoj luci Higuerote, istočno od prijestonice, piše Večernji list.

Vlada Venecuele je, prije nego što je potvrđena sudbina Madura, proglasila vanredno stanje, optuživši SAD za "tešku vojnu agresiju" i pozvavši pristalice da izađu na ulice. Neposredno prije napada, američka Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) izdala je upozorenje kojim se američkim komercijalnim avionima zabranjuje letenje venezuelanskim vazdušnim prostorom zbog "vojnih aktivnosti u toku".

Delta snage uhapsile Madura?

Elitne Delta snage vojske bile su odgovorne i za misiju 2019. godine u kojoj je ubijen bivši vođa Islamske države Abu Bakr el Bagdadi.

Oklopna vozila ispred Madurove palate?

U videima koji su objavljeni na društvenim mrežama vide se oklopna vozila koja navodno patroliraju ulicama u blizini Miraflores predsjedničke palate.

BREAKING: Sirens sounding, Tanks patrolling the streets of Caracas, Venezuela, near the Miraflores Presidential Palace amid explosions and strikespic.twitter.com/0jPi8vMtD8 — Insider Paper (@TheInsiderPaper)January 3, 2026

U međuvremenu je stiglo saopštenje da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro proglasio vanredno stanje u državi, da bi se potom ispostavilo da je Maduro zarobljen.

Naime, predsjednik SAD Donald Tramp se oglasio na društvenoj mreži TruthSocial i u objavi je potvrdio da su američke snage izvele napad, dodajući da su Maduro i njegova supruga uhvaćeni.

"Sjedinjene Američke Države uspješno su izvele masovni udar na Venecuelu i njenog predsjednika Nikolasa Madura, koji je, zajedno sa suprugom, uhvaćen i prebačen iz zemlje. Ova operacija izvedena je u saradnji sa američkim organima reda. Detalji će biti naknadno saopšteni. Konferencija za medije održaće se danas u 11 časova u Mar-a-Lagu. Hvala vam na pažnji", naveo je Tramp.

