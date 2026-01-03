logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Maduro proglasio vanredno stanje: Vlada Venecuele optužila SAD za napade, traži se hitna sjednica UN

Maduro proglasio vanredno stanje: Vlada Venecuele optužila SAD za napade, traži se hitna sjednica UN

Autor Dušan Volaš
0

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro proglasio je vanredno stanje nakon najmanje sedam eksplozija i niskih preleta avionom u Karakasu.

Maduro proglasio vanredno stanje: Vlada Venecuele optužila SAD za napade, traži se hitna sjednica UN Izvor: X/@visegrad24/Screenshot

Najmanje sedam eksplozija i niski preleti aviona zabilježeni su oko dva sata ujutru po lokalnom vremenu u glavnom gradu Venecuele, Karakasu. Predsjednik te zemlje Nikolas Maduro proglasio je vanredno stanje.

Vlada Venecuele proglasila je vanredno stanje nakon što je optužila SAD za napad na civilne i vojne objekte.

Tramp naredio napade na Karakas

Američki emiter CBS je prvi izvijestio da je predsjednik SAD Donald Tramp odobrio kopnene napade na Venecuelu nekoliko dana prije napada u subotu ujutru.

Vojni zvaničnici su bili spremni da izvrše operaciju na Božić, ali su američki vazdušni napadi u Nigeriji, kao i nepovoljni vremenski uslovi, odložili misiju, dodao je CBS.

"Hitno da reaguju UN"

Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro izjavio je da Organizacija američkih država i UN moraju da sazovu hitan sastanak povodom američkog napada na Venecuelu.

"Bombardovanje Karakasa je u toku. Cijeli svijet treba da čuje - napali su Venecuelu. Rakete lete. Organizacija američkih država i UN moraju odmah da održe sastanak", naveo je Petro na "Iksu".

Ministar spoljnih poslova Venecuele Ivan Gil oštro je osudio "agresiju" na Venecuelu.

"Republika Venecuela odbacuje i osuđuje očiglednu vojnu agresiju aktuelne američke vlasti na civilne i vojne objekte u Karakasu, kao i u državama Miranda, Aragua i La Gvaira", naveo je Gil na "Telegramu".

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Venecuela

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ