Maduro proglasio vanredno stanje: Vlada Venecuele optužila SAD za napade, traži se hitna sjednica UN

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro proglasio je vanredno stanje nakon najmanje sedam eksplozija i niskih preleta avionom u Karakasu.

Izvor: X/@visegrad24/Screenshot

Najmanje sedam eksplozija i niski preleti aviona zabilježeni su oko dva sata ujutru po lokalnom vremenu u glavnom gradu Venecuele, Karakasu. Predsjednik te zemlje Nikolas Maduro proglasio je vanredno stanje.

Vlada Venecuele proglasila je vanredno stanje nakon što je optužila SAD za napad na civilne i vojne objekte.

US airstrikes across Caracas, Venezuela.



Americans, while you cannot afford groceries or rent or healthcare, your tax dollars are being used to commit war crimes across the globe.pic.twitter.com/rgIZzM7SR8 — courtneybonneauimages (@cbonneauimages)January 3, 2026

Tramp naredio napade na Karakas

Američki emiter CBS je prvi izvijestio da je predsjednik SAD Donald Tramp odobrio kopnene napade na Venecuelu nekoliko dana prije napada u subotu ujutru.

Vojni zvaničnici su bili spremni da izvrše operaciju na Božić, ali su američki vazdušni napadi u Nigeriji, kao i nepovoljni vremenski uslovi, odložili misiju, dodao je CBS.

"Hitno da reaguju UN"

Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro izjavio je da Organizacija američkih država i UN moraju da sazovu hitan sastanak povodom američkog napada na Venecuelu.

"Bombardovanje Karakasa je u toku. Cijeli svijet treba da čuje - napali su Venecuelu. Rakete lete. Organizacija američkih država i UN moraju odmah da održe sastanak", naveo je Petro na "Iksu".

Ministar spoljnih poslova Venecuele Ivan Gil oštro je osudio "agresiju" na Venecuelu.

"Republika Venecuela odbacuje i osuđuje očiglednu vojnu agresiju aktuelne američke vlasti na civilne i vojne objekte u Karakasu, kao i u državama Miranda, Aragua i La Gvaira", naveo je Gil na "Telegramu".

(MONDO)