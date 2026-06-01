"Prebacivanje odgovornosti i plate nedostojne čovjeka": Zaposleni u pravosuđu HNK stupili u štrajk upozorenja

Radnici pravosudnih institucija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK) započeli su štrajk upozorenja ispred zgrade Vlade u Mostaru.

Izvor: Jabuka.tv

Radnici zahtijevaju da Vlada HNK-a i nadležne institucije hitno otvore dijalog o dodatnom vrednovanju složenosti poslova i poboljšanju njihovog materijalnog položaja. Kako je najavljeno, štrajk će se održavati svakog radnog dana od 9:00 do 10:50 sati, sve do ispunjenja sindikalnih zahtjeva, prenose hercegovački mediji.

Predsjednica jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u HNK-u, Vesna Kojić, istakla je da su se od osnivanja sindikata prije dvije godine konstantno obraćali ministarstvima brojnim dopisima, ali da su dobijali samo deklarativnu podršku. Ona je podsjetila da su krajem 2024. godine održali štrajk upozorenja, nakon čega je donesena legitimna odluka o stupanju u generalni štrajk.

Međutim, radnici su se našli u apsurdnoj situaciji da ih blokira upravo pravosuđe koje bi trebalo da štiti njihova prava. Naime, njihov prijedlog Opštinskom sudu u Mostaru za određivanje predsjednika arbitraže, koji je po zakonu hitan i mora se riješiti u roku od pet dana, stoji netaknut već 15 mjeseci.

Kojić je naglasila da bez državnih službenika i namještenika pravosudni sistem ne može da funkcioniše, jer je na sudovima nemoguće bilo šta uraditi bez njih. Ona se osvrnula i na potez Ministarstva pravosuđa HNŽ-a, koje je uputilo e-mail rukovodiocima sudova i tužilaštava sa nalogom da se vrši evidencija radnika koji su odsutni tokom štrajka. Sindikat je ovaj potez ocijenio kao direktan udar na prava zaposlenih da izraze svoju volju i bojkot kroz štrajk, ali su poručili da su odluku o štrajku svim institucijama dostavili na vrijeme.

Član Pregovaračkog odbora u Sindikatu i stručni saradnik u Tužilaštvu HNK-a, Davor Puljić, uputio je izvinjenje građanima zbog predstojećih zastoja u radu sudova, poručivši da od ove borbe neće odustati. On je napomenuo da je i federalni ministar pravosuđa, gospodin Škobić, priznao da poslovi u pravosuđu moraju biti posebno vrednovani u odnosu na ostale organe uprave, te je zatražio da se to sistemski ispoštuje.

Predsjednica Upravnog odbora Jedinstvenog sindikata pravosuđa, Selma Jelovac, upozorila je da su svi dosadašnji sastanci sa ministrima završavali pukim prebacivanjem odgovornosti sa kantonalnog na federalni nivo i obrnuto. Ističući da je mandat ove Vlade obilježen štrajkovima i opštim nezadovoljstvom u javnom sektoru, Jelovac je pozvala nadležne da ozbiljno shvate njihove dvogodišnje zahtjeve.

Ona je pozvala rukovodiocie pravosudnih institucija da podrže radnike čije su plate „nedostojne čovjeka“, a uputila je i poziv kolegama iz Opštinskog suda u Konjicu da se pridruže štrajku jer je ovo zajednička borba svih koji nose teret pravosudnog sistema.