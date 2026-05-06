Pravna blokada u HNK: Moguć svakodnevni štrajk upozorenja, ročišta pod znakom pitanja

Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK) uputio je javno upozorenje zbog četrnaestomjesečnog zastoja u proceduri organizovanja zakonskog štrajka.

Iz Sindikata poručuju da su radnici postali taoci institucionalne inertnosti, zbog čega se razmatra uvođenje svakodnevnih dvočasovnih obustava rada.

Glavni razlog nezadovoljstva je loš materijalni položaj i neispunjena obećanja nadležnih. Iako je Sindikat još krajem 2024. godine donio Odluku o štrajku, zahtijevajući uvođenje dodatka na platu po osnovu složenosti poslova, postupak je blokiran u fazi imenovanja predsjednika arbitraže. Iako je zakonski rok za ovo imenovanje hitan i iznosi svega pet dana, u ovom slučaju procedura traje više od 14 mjeseci.

Predstavnici Sindikata ističu da je predmet prošao svojevrsnu "ping-pong" proceduru između Opštinskog, Kantonalnog i Vrhovnog suda.

"Dok institucije prebacuju odgovornost, državni službenici i namještenici ostaju u stanju pravne neodređenosti. Strpljenje koje smo pokazivali više od godinu dana je na samom kraju“, poručili su iz Sindikata, prenose federalni mediji.

Iako je Vlada HNK uputila poziv za dijalog, u Sindikatu ističu kako je dosadašnja saradnja sa resornim ministarstvom rezultirala je potpunim gubitkom povjerenja.

Dalje navode da su konkretna usmena obećanja zamijenjena službenim dopisima koji se fokusiraju na dugoročne planove izvan mandata trenutne Vlade, čime su, kako se tvrdi, poništene ranije najave o brzom rješavanju statusa zaposlenih.

Posljedice po građane i pravni sistem

Zbog niskih plata koje ne prate stopu inflacije, Sindikat planira organizovanje štrajka upozorenja svakog radnog dana u trajanju do dva sata. Ovakav potez direktno će se odraziti na funkcionalnost pravosuđa u kantonu.

"Ovim putem obavještavamo javnost da će u slučaju organizovanja štrajka upozorenja doći do usporavanja u radu sudova i tužilaštava, odgađanja zakazanih ročišta, kao i obrade drugih zahtjeva građana i stranaka u postupku", upozoravaju iz Sindikata.

Na kraju, upućen je poziv Vladi HNK-a i resornom ministru da iskoriste preostalo vrijeme mandata i dokažu da su im zaposleni u pravosuđu bitna karika u sistemu, prije nego što dođe do potpune obustave rada.