Težak udes školskog minibusa: Osmoro djece i vozač primljeni u zadarsku bolnicu

U zadarsku bolnicu primljeni su osmoro djece i vozač nakon teške saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao školski minibus u Bilišanima kod Obrovca.

Nakon udesa koji se desio prije 8.00 časova pomoć doktora zatražile su četiri djevojčice, a tokom dana još četvoro učenika iz istog autobusa.

U bolnici su naveli da su jutros dovezeni u bolnicu dobro, među njima i devetogodišnja djevojčica koja je operisana.

Neposredno prije večernjih časova u bolnicu je stiglo još četvoro djece iz minibusa.

Hrvatski mediji prenose da su novoprimljeni trenuto u obradi.

Prema preliminarnim nalazima, čini se da je riječ o lakšim povredama. Uglavnom su se žalili na glavobolju, te bol u vratu i grudnom košu.

U bolnici ne isključuju mogućnost da još neko od putnika zatraži pomoć.

Okolnosti ove teške saobraćajne nesreće i dalje se utvrđuju, a u toku je i dodatno vještačenje minibusa kako bi se otkrili tačni uzroci.

U kombiju je bilo 12 putnika.