Od kokaina i spida do skupocjenih vozila: Dobojski sud osudio učesnika akcije "Smagler"

Okružni sud u Doboju nepravosnažnom presudom osudio je D.D. (31) iz tog grada na četiri godine i pet mjeseci zatvora zbog neovlaštene proizvodnje i prometa droge, u predmetu "Smagler".

Presuda je izrečena juče nakon što navedeno lice sa tužilaštvom sklopilo sporazum o priznanju krivice, uz produženje pritvora koji može trajati do pravosnažnosti presude, saopšteno je iz Okružnog suda Doboj.

Optuženom licu se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 22. avgusta prošle godine, kada je uhapšeno.

Pripadnici MUP-a Republike Srpske uhapsili su 22. avgusta 2025. godine u akciji "Smagler" 16 lica, od kojih su oduzeti droga, novac i skupocjeni automobili.

Na osnovu naredbe Okružnog suda Doboj, izvršeni su pretresi na 60 lokacija na području Doboja, Teslića, Broda i Petrova i oduzeta 4,5 kilograma kokaina, 1.380 grama spida, 1.629 grama marihuane, 81 tableta, 26.410 evra, oružje, municija, mobilni telefoni i više skupocjenih vozila "audi", "mercedes", "be-em-ve" i "folksvagen".

Sve aktivnosti realizovane su pod nadzorom dobojskog Okružnog javnog tužilaštva, u saradnji sa pripadnicima policijskih uprava Doboj, Banjaluka, Prijedor, Gradiška i Mrkonjić Grad, te Žandarmerije MUP-a Republike Srpske.