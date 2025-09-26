logo
Akcija "Plantaža 2025": U Doboju oduzeto 33 stabljike konoplje i veća količina droge, dvoje uhapšenih

Autor Dušan Volaš
Dobojska policija oduzela je 33 stabljike indijske konoplje i određenu količinu marihuane, hašiša i spida tokom pretresa tri objekta na području grada, te protiv dva lica podnijela izvještaj tužilaštvu, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Akcija "Plantaža 2025": U Doboju oduzeto 33 stabljike konoplje i veća količina droge Izvor: PU Doboj

Tokom akcije "Plantaža 2025", koja je realizovana danas, pronađene su dvije vrećice sa 215 grama marihuane, 39,4 grama hašiša, 16,1 gram spida, te 11 tableta.

Osim toga, oduzet je medicinski špric sa ostacima hašiša, 47 UV sijalica, improvizovana svjetiljka za UV sijalice sa ispravljačem za struju, mašina za vakumiranje, digitalna vaga i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Riječ je o objektima u vlasništvu lica čiji su inicijali D.P, A.Đ. i D.R, a po kompletiranju i dokumentovanju predmeta protiv lica D.P. i D.R. biće dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Doboj za neovlaštenu proizvodnju i promet droge.

