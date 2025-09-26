Akcija "Soliter": Petoro uhapšenih zbog droge i oružja u Doboju i Tešnju

Pet osoba uhapšeno je u zajedničkoj operativnoj akciji kodnog naziva "Soliter", koju su sproveli policijski službenici Policijske uprave Doboj u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Izvor: PU Doboj

Uhapšeni se sumnjiče za nedozvoljenu proizvodnju i promet opojnih droga.

Kako je saopšteno iz PU Doboj, slobode su lišeni G.M., G.R. i J.J., svi iz Doboja, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

U Tešnju je uhapšen H.K. koji se tereti za isto krivično djelo, ali i za "Nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja ili eksplozivnih materija". Njegov sugrađanin E.K. uhapšen je zbog sumnje da je pomagao u izvršenju krivičnog djela u vezi sa drogama, kao i zbog sprečavanja službenog lica u vršenju službene radnje.

Po naredbama Osnovnog suda u Doboju i Opštinskog suda u Tešnju, policija je juče izvršila pretrese lica i objekata koje osumnjičeni koriste na području gradova Doboj i Teslić, te opštine Tešanj.

Tom prilikom pronađeno je i oduzeto oko 730 grama zelene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i 184,6 grama bijele praškaste materije nalik na amfetamin spid. Oduzeta je i određena količina tableta za koje se sumnja da su ekstazi, pištolj, veća količina novca, mobilni telefoni, vaga za precizno mjerenje i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Nakon kriminalističke obrade, lica G.M., G.R., J.J. i E.K. će uz izvještaj o izvršenim krivičnim djelima biti predata u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Doboj. Osumnjičenog H.K. će policijski službenici MUP-a Zeničko-dobojskog kantona predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva ZDK.

(Mondo)