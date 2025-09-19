Kontrolisali saobraćaj pa pronašli halucinogene gljive: Uhapšene dvije osobe (FOTO)

Policija u Brodu uhapsila je juče D.Z. iz te opštine zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i J.Ž. iz Prnjavora zbog sumnje da je vozio pod uticajem droga.

Izvor: PU Doboj

Kako je saopšteno iz PU Doboj, policijski službenici su na području opštine Brod zaustavili i kontrolisali putničko vozilo marke „Volvo” kojim je upravljao J.Ž., sa kojim se u vozilu nalazio N.L., oba sa područja grada Prnjavora. Osim toga, kontrolisali su i D.Z. iz Broda koje je upravljalo putničkim vozilom marke „Fiat”.

"Izvršenim testiranjem J.Ž. na prisustvo opojnih droga u organizmu utvrđeno ja da je isto pozitivan na kanabis, dok je kod N.L. pronađena vrećica sa sadržajem biljne materije koja svojim izgledom asocira na halucinogene gljive iz roda „Psilocib“, a koje je prethodno kupilo od D.Z. za određen iznos novca", stoji u saopštenju.

Nakon kompletiranja predmeta protiv D.Z. Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, dok je za J.Ž. izdat prekršajni nalog u skladu sa članom 235. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

