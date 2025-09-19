logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kontrolisali saobraćaj pa pronašli halucinogene gljive: Uhapšene dvije osobe (FOTO) 1

Kontrolisali saobraćaj pa pronašli halucinogene gljive: Uhapšene dvije osobe (FOTO)

Autor Dragana Božić
1

Policija u Brodu uhapsila je juče D.Z. iz te opštine zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i J.Ž. iz Prnjavora zbog sumnje da je vozio pod uticajem droga.

U Brodu oduzete halucinogene gljive Izvor: PU Doboj

Kako je saopšteno iz PU Doboj, policijski službenici su na području opštine Brod zaustavili i kontrolisali putničko vozilo marke „Volvo” kojim je upravljao J.Ž., sa kojim se u vozilu nalazio N.L., oba sa područja grada Prnjavora. Osim toga, kontrolisali su i D.Z. iz Broda koje je upravljalo putničkim vozilom marke „Fiat”.

"Izvršenim testiranjem J.Ž. na prisustvo opojnih droga u organizmu utvrđeno ja da je isto pozitivan na kanabis, dok je kod N.L. pronađena vrećica sa sadržajem biljne materije koja svojim izgledom asocira na halucinogene gljive iz roda „Psilocib“, a koje je prethodno kupilo od D.Z. za određen iznos novca", stoji u saopštenju.

Izvor: PU Doboj

Nakon kompletiranja predmeta protiv D.Z. Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, dok je za J.Ž. izdat prekršajni nalog u skladu sa članom 235. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

droga Brod

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Zemo

Nabrali nekih gljiva u šumi i sad gljivari iz MUP-a tvrde ta je to prava roba

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ