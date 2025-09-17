Akcija "Miljacka": Uhapšen diler sa skoro dva kilograma spida i marihuane

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo pronašli su i oduzeli u akciji "Miljacka" više od 1.800 grama droge spid i marihuana, te uhapsili Sarajliju čiji su inicijali E.S.

Izvor: MUP KS

U pretresima na području opštine Novi Grad Sarajevo, osim više plastičnih pakovanja spida i marihuane, pronađeni su i oduzeti digitalna vaga, mobilni telefoni i drugi predmeti od interesa za istragu, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Uhapšeni je osumnjičen da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet droge i nalazi se na kriminalističkoj obradi u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Akcija "Miljacka" izvodi se pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva i usmjerena je na dokumentovanje neovlaštenog prometa droge.