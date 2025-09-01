Akcija "La kosta": Prijedorska policija pronašla 10 kilograma kokaina, uhapšen državljanin Srbije (FOTO)

Policija je u Prijedoru zaplijenila 10 kilograma kokaina u akciji "La kosta" i uhapsila Ž. L. iz Srbije u čijem je "audiju" pronađena droga, izjavio je danas načelnik Policijske uprave Prijedor Dragan Milojica.

Izvor: PU Prijedor

Milojica je naveo da je nad uhapšenim u toku kriminalistička obrada nakon čega će biti predat Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

"Kada je u pitanju količina oduzete opojne droge, u protekle dvije godine ostvareni su rezultati koji prevazilaze rezultate koje je ova uprava postigla u prethodnom desetogodišnjem periodu", rekao je Milojica na vanrednoj konferenciji za novinare u Prijedoru.

Izvor: PU Prijedor

On je dodao da ova akcija ne bi bila moguća bez pomoći i saradnje sa Upravom za organizovani teški kriminalitet i sa policijskim agencijama iz okruženja.

Izvor: PU Prijedor

Milojica je naglasio da je u posljednje dvije godine pronađeno i oduzeto 56 kilograma marihuane, 12 kilograma kokaina, 800 grama hašiša, 275 grama amfetamina, 630 tableta ekstazija, 267 stabljika indijske konoplje, te laboratorija koja je opremljena za uzgoj indijske konoplje gdje je samo u jednoj akciji oduzeto 209 stabljika indijske konoplje.

SRNA