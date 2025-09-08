Razotkriven kokainski "superautoput" za Evropu: Karteli imaju novu obećanu zemlju

Šverc od 2,2 tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu završio je spektakularnim fijaskom kada su irske vlasti presrele brod "MV Metju". Akciju je pratila pucnjava, panične poruke iz Dubaija i hapšenja, a droga je uništena.

Izvor: Niall Carson / PA Images / Profimedia

Poruka je stigla iz Dubaija, praćena emodžijem Djeda Mraza. "U redu, ljudi. Ne treba nam sreća. Stvarno, ovo ne može biti jednostavnije. Opustite se, sve će ovo uskoro biti gotovo." Poslata je ribaru iz Ukrajine i nezaposlenom muškarcu iz Tisajda na sjeveroistoku Engleske, koji su plovili prema sredini Irskog mora kako bi preuzeli kokain sa broda "MV Metju".

Međutim, kako se ispostavilo, trebalo im je mnogo više sreće i gotovo ništa nije bilo jednostavno. Njih dvojica su bili dio smjelog pokušaja šverca više od 2,2 tone kokaina u Veliku Britaniju i Evropu. Pokušaj je propao, a irske vlasti su ostvarile uspješan udar na moćne narko-kartele. Osam muškaraca je osuđeno na ukupno 129 godina zatvora, a sva droga je uništena.

Izvor: Niall Carson / PA Images / Profimedia

Ali uprkos ovom uspjehu, agencije za sprovođenje zakona širom Evrope priznaju da se bore da zaustave rastuću količinu kokaina koja se transportuje preko Atlantika iz Južne Amerike. Pomorski analitički operativni centar (MAOC), koji prati transatlantsku trgovinu drogom, navodi da prošle godine 100 brodova za koje se sumnja da prevoze drogu u Evropu nije zaustavljeno jer vlasti nisu imale dovoljno plovila da ih presretnu.

"Imamo obavještajne podatke o brodu koji prelazi Atlantik... da je u tom trenutku pun, a mi još uvijek nemamo potrebne resurse da ga presretnemo", rekao je direktor MAOC- a, Sjord Top, za časopis Panorama, a prenosi BBC. MAOC prati do 600 brodova dnevno, dok se u Južnoj Americi proizvode rekordne količine kokaina, dodaje on.

Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala u Velikoj Britaniji izvijestila je da su korisnici u Velikoj Britaniji prošle godine konzumirali čak 117 tona kokaina, dok se broj smrtnih slučajeva povezanih sa kokainom povećao deset puta od 2011. godine.

Droga se obično transportuje velikim kontejnerskim brodovima do evropskih luka poput Roterdama i Antverpena. Međutim, mjere bezbjednosti na ovim lokacijama su pooštrene, pa krijumčari traže alternativne rute. Mnogi sada koriste metodu isporuke na moru, istovarajući kokain sa "matičnog" broda, koji zatim preuzima manji "kćerski" brod i transportuje drogu do obale.

"U posljednjih šest mjeseci presreli smo tone kokaina, bilo je više zapljena od jedne, dvije tone koristeći ovu metodu na moru", kaže Čarli Isto, direktor pomorske službe britanske granične policije. Ali karteli su uporni i sve više ciljaju Irsku, jedinu evropsku zemlju koja ima otvorenu granicu s Ujedinjenim Kraljevstvom, kao "zadnja vrata".

"Superautoput droge"

Irska ima oko 3.200 kilometara obale, a veliki dio te obale, sa stotinama izolovanih uvala, idealan je za šverc. Odbrambene snage zemlje, zauzvrat, pomažu u borbi protiv kartela. Irska najmanje u Evropskoj uniji izdvaja za vojsku, samo 0,2 odsto BDP-a. Irska mornarica ima osam brodova, ali obično može da pošalje samo dva na more zbog nedostatka mornara.

"Imamo 210.000 kvadratnih kilometara vodene mase pod našom jurisdikcijom. To je odgovornost prema EU za 16 odsto evropskih voda... dva broda. To jednostavno nema smisla", kaže bivši komandant mornarice Judžin Rajan.

Isto važi i za vazdušnu podršku - Irske odbrambene snage bi trebalo da obezbijede helikoptere za zaštitu obale. Ali, kako izvještava BBC, ponekad nemaju nijedan helikopter da obavi posao.

"Superautoput droge prelazi cijeli Atlantik, a jedna od prvih zemalja do koje stiže je Irska. Naše teritorijalne vode su prava džungla, poput Divljeg zapada", kaže Katal Beri, bivši komandant irske vojske.

Irska vlada kaže da održava "kontinuirano prisustvo i budnost" u svom pomorskom području. Takođe navodi da će se izdaci za odbranu povećati za 600 miliona evra, što je povećanje od 55 odsto u posljednje četiri godine, i da su "značajne inicijative... takođe dovele do stabilizacije broja mornaričkih brodova".

Iako je rekordna zapljena kokaina na brodu "MV Metju" uspjeh za irsku državu, ona takođe ukazuje na potencijalne slabosti u odbrambenom sistemu zemlje. Grupa od nekoliko kartela, za koje vlasti vjeruju da ih predvodi ozloglašena organizovana kriminalna grupa Kinahan, kupila je teretni brod za oko 11,5 miliona evra u avgustu 2023. godine.

Sredinom septembra, trojica muškaraca su poslana da kupe ribarski brod pod nazivom Kaslmor u ribarskoj luci Kasltonber na jugozapadu Irske. To su bili Ukrajinac Vitalij Lapa, Džejmi Harbron iz Stoktona i Škot koji je stigao iz Dubaija, a koga je policija nazvala Osobom od interesa broj jedan.

Policija je pratila tok događaja dok je Škot nadgledao isplatu 300.000 evra od građevinske kompanije u Dubaiju. Panorama ga je identifikovala kao Stefana Bojda iz Glazgova, ali nije poznato da li je imao širu ulogu u operaciji. Bojd se vratio u Dubai prvom klasom i vjeruje se da je još uvijek tamo. Lapa i Harbron, koji su kasnije osuđeni, izveli su Kaslmor na more 22. septembra, nesvjesni da je policija instalirala uređaj za praćenje na brodu. Policija je kasnije primila poruke koje su ukazivale da posada dobija uputstva iz Dubaija.

Uspješna akcija

Irske vlasti su pratile brodove "MV Metju" i "Kaslmor" naredna dva dana, dok su oba plovila pokušavala, ali bezuspješno, da se sastanu u Irskom moru tokom oluja. Ribarski brod je imao problema sa motorima i povremeno je gubio snagu. Kako se vrijeme pogoršavalo, iranski kapetan broda "MV Metju", Soheil Dželveh, želio je da krene ka sjeveru, ali su ga njegovi pretpostavljeni u Dubaiju upozorili da izbjegava britanske vode.

"Irska obalska straža ima samo VHF radio stanicu, britanska obalska straža ima i brodove", rečeno mu je. U to vrijeme, irska mornarica je imala samo jedan brod na moru, "VB Jejts". Već je pratila krijumčare i čekala je naređenja za intervenciju.

U nedjelju uveče, brod "Kaslmor" se nasukao u plićaku usred oluje, a krijumčari na ribarskom brodu morali su da pozovu irsku obalsku stražu da ih spase, da bi ih na kraju helikopter izvukao na sigurno.

Izvor: Niall Carson / PA Images / Profimedia

Na brodu "MV Metju" je zavladala panika. Manje od 24 sata kasnije, kapetan je lažno tvrdio da je povrijeđen i da mu je potrebna hitna medicinska pomoć. Evakuisan je na sigurno helikopterom, a Obalska straža nije bila svjesna operacije mornarice. U bolnici je otkriveno da je kod Dželveha u torbi bilo više od 50.000 dolara, a uhapšen je nakon što je iskočio iz kreveta i pokušao da pobjegne kroz vrata bolnice. U međuvremenu, Filipinac Harold Estoesta preuzeo je dužnost kapetana i pokušao da pobjegne od mornarice.

Glasovne i tekstualne poruke otkrile su šta se dogodilo u narednim satima. Šef u Dubaiju, koji se predstavio kao kapetan Noa, rekao je posadi da ostanu smireni. "Moj nivo stresa je blizu srčanog udara. Pokušajte da ostanete mirni, ostanite mirni. Punom brzinom naprijed, idemo", rekao je u glasovnoj poruci.

Ali mornarica je naredila brodu "MV Metju" da preusmjeri prema Korku i konačno je ispalila upozoravajuće hice - prvi put od 80-ih. Jedna snimljena razmjena poruka svjedoči o dramatičnosti situacije. "Plašimo se. Odlazimo jer ste pucali na nas. Molim vas, ne pucajte na nas. Moja posada paniči, plače", apelovao je novi kapetan pomorskim snagama. "Ne morate se plašiti. Sve što tražim je da nastavite ka luci Kork", odgovorio je komandant mornarice.