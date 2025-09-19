logo
U Zenici zaplijenjeno više od 10 kilograma droge, uhapšena jedna osoba (FOTO)

Autor Dragana Božić
0

Više od 10 kilograma droge zaplijenjeno je u Zenici, a uhapšeno je lice B. A. (26), saopšteno je iz kantonalnog MUP-a.

U Zenici zaplijenjeno više od 10 kilograma droge Izvor: MUP ZDK

Policija je na osnovu operativnog rada došla do saznanja da B. A. i još dva lica nezakonito prodaju drogu većem broju lica na području Zenice.

Pretresima dva stana i dva putnička vozila koje koristi B. A, policijski timovi noćas su pronašli i oduzeli 10,1 kilogram spida i marihuane i dvije digitalne vage.

Lice B. A. uhapšeno je i nakon kriminalističke obrade i kompletiranja dokaza biće predato u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Zenici. 

(Srna)

