U Zenici zaplijenjeno više od 10 kilograma droge, uhapšena jedna osoba (FOTO)

Više od 10 kilograma droge zaplijenjeno je u Zenici, a uhapšeno je lice B. A. (26), saopšteno je iz kantonalnog MUP-a.
Policija je na osnovu operativnog rada došla do saznanja da B. A. i još dva lica nezakonito prodaju drogu većem broju lica na području Zenice.
Pretresima dva stana i dva putnička vozila koje koristi B. A, policijski timovi noćas su pronašli i oduzeli 10,1 kilogram spida i marihuane i dvije digitalne vage.
Lice B. A. uhapšeno je i nakon kriminalističke obrade i kompletiranja dokaza biće predato u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Zenici.
(Srna)