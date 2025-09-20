logo
Ludilo na putu kod Pančeva: Drogiran vozio "audi" preko 250 na sat (VIDEO)

Ludilo na putu kod Pančeva: Drogiran vozio "audi" preko 250 na sat (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
0

Policija je u subotu na državnom putu u Pančevu presretačem zaustavila vozača "audija" koji je drogiran vozio brzinom 173 kilometra na čas većom od dozvoljene.

aaa.JPG Izvor: MUP Srbiije

Pripadnici Uprave saobraćajne policije oko 14.00 časova zaustavili su na putu Pančevo-Opovo "audi" koji se kretao brzinom od 252,8 kilometara na čas na dijelu puta gdje je brzina ograničena na 80 kilometara na čas.

Vozilom je upravljao tridesetjednogodišnjak čiji su inicijali A.J, za kojeg je testiranjem utvrđeno da je bio pod dejstvom kokaina, saopšteno je iz MUP-a.

Vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan u službenim prostorijama i protiv njega će biti podnesena prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

