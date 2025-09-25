Nastavak akcije "Meta pet": Uhapšeno 15 dilera, zaplijenjeno 5 kg droge, oružje i 11.000 KM

Policijski službenici Uprave policije Mup-a Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK), u saradnji sa Kantonalnim tužilaštvom, sproveli su danas u ranim jutarnjim satima nastavak operativne akcije kodnog naziva "META V", usmjerene na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga.

Izvor: MUP ZDK

U okviru akcije, istovremeno su izvršeni pretresi na 15 lokacija u Tešnju, Maglaju, Usori i na jednoj lokaciji u Tesliću. Tom prilikom lišeno je slobode 15 osoba.

Pronađeno oko pet kilograma droge i arsenal oružja

Prilikom današnjih pretresa, policija je pronašla i oduzela oko jedan kilogram materije koja asocira na drogu "Speed", četiri kilograma marihuane, osam grama kokaina, kao i šest digitalnih vaga za precizno mjerenje.

Osim droge, zaplijenjen je i arsenal oružja: pet pištolja, jedna puška, određena količina municije, te novac u iznosu od 10.950 KM, 12 mobilnih telefona i drugi dokazni materijali.

Osumnjičeni već u pritvoru bili meta akcije

Meta akcije bile su i dvije osobe koje se već nalaze u pritvoru, a koje su ranije uhapšene u okviru iste istrage. Kod njih je ranije pronađeno više od devet kilograma droge, dvije ručne bombe, dva pištolja sa municijom i pet digitalnih vaga.

Akcija "META V" realizovana je uz podršku Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSA), Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), te u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Uhapšeni će, nakon kriminalističke obrade, biti predati Kantonalnom tužilaštvu ZDK zbog sumnje da su počinili krivična djela udruživanja radi činjenja krivičnih djela, neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, te nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.