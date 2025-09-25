logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nastavak akcije "Meta pet": Uhapšeno 15 dilera, zaplijenjeno 5 kg droge, oružje i 11.000 KM 1

Nastavak akcije "Meta pet": Uhapšeno 15 dilera, zaplijenjeno 5 kg droge, oružje i 11.000 KM

Autor Dušan Volaš
1

Policijski službenici Uprave policije Mup-a Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK), u saradnji sa Kantonalnim tužilaštvom, sproveli su danas u ranim jutarnjim satima nastavak operativne akcije kodnog naziva "META V", usmjerene na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga.

Nastavak akcije "Meta pet": Uhapšeno 15 dilera, zaplijenjeno 5 kg droge, oružje i 11.000 KM Izvor: MUP ZDK

U okviru akcije, istovremeno su izvršeni pretresi na 15 lokacija u Tešnju, Maglaju, Usori i na jednoj lokaciji u Tesliću. Tom prilikom lišeno je slobode 15 osoba.

Pronađeno oko pet kilograma droge i arsenal oružja

Prilikom današnjih pretresa, policija je pronašla i oduzela oko jedan kilogram materije koja asocira na drogu "Speed", četiri kilograma marihuane, osam grama kokaina, kao i šest digitalnih vaga za precizno mjerenje.

Osim droge, zaplijenjen je i arsenal oružja: pet pištolja, jedna puška, određena količina municije, te novac u iznosu od 10.950 KM, 12 mobilnih telefona i drugi dokazni materijali.

Osumnjičeni već u pritvoru bili meta akcije

Meta akcije bile su i dvije osobe koje se već nalaze u pritvoru, a koje su ranije uhapšene u okviru iste istrage. Kod njih je ranije pronađeno više od devet kilograma droge, dvije ručne bombe, dva pištolja sa municijom i pet digitalnih vaga.

Akcija "META V" realizovana je uz podršku Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSA), Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), te u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Uhapšeni će, nakon kriminalističke obrade, biti predati Kantonalnom tužilaštvu ZDK zbog sumnje da su počinili krivična djela udruživanja radi činjenja krivičnih djela, neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, te nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

hapšenje droga

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

11K???

Ni dileri više nisu što su nekad bili. Čuj 11K na njih 15...loše lol

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ