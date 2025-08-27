Cijeli dan trajali pretresi: U akciji "Sprinter" uhapšen policijski znanac, oduzeta marihuana i kokain

U akciji „Sprinter“ danas su uhapšeni B.R. iz Laktaša i B.К. iz Čelinca, zbog sumnje da su počini krivično djelo neovlaštena proizvonja i promet opojnih droga.

Izvor: PU Banjaluka

U okviru akcije izvršeni su pretresi na više lokacija na području Banjaluke i Trna, a pronađeno je i oduzeto oko 90 grama marihuane i kokaina, vaga za precizno mjerenje, dva mobilna telefona, novac, kao i drugi predmeti.

Kako su za Mondo potvrdili mještani Trna, pretresi su od jutros od šest sati trajali u jednom kafiću u ovom naselju.

"Bilo je nekoliko desetina policajaca i inspektora koji su došli sa više službenih vozila", rekli su nam očevici

Jedan od uhapšenih je, kako saznajemo iz istrage, Boban Railić (31) od ranije poznat policiji, dok drugi uhapšeni nema krivični dosije.

"Osumnjičeni se terete da su od 2023. prodavali marihuanu i kokain na području Banjaluke i Laktaša, a među korisnicima je bilo i maloljetnika", rekao nam je izvor iz istrage.

Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv B.К. slijedi dostavljanje izvještaja, dok će B.R. danas biti predat u nadležnost tužilaštva.

(MONDO)