Policijska akcija u Nevesinju i Gacku: Uhapšeno više osoba zbog droge

Policijska akcija usmjerena na suzbijanje trgovine narkoticima sprovodi se od jutros na području Nevesinja i Gacka. Mediji javljaju da je uhapšeno više osoba.

RTRS javlja da je uhapšeno pet osoba kod kojih je pronađena veća količina opojne droge. Pretresi se vrše u selu Rilja, koje se nalazi na putnom pravcu između Gacka i Nevesinja.

"Nezavisne novine" prenose da je policija pretresala tri automobila, te da je pronađeno desetine kilograma droge.

Iz Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju zvanično su potvrdili da je akcija u toku.

"U toku je akcija policije u kojoj je uhapšeno više osoba koje se dovode u vezu sa drogom", rečeno je Srni u Tužilaštvu.

Iz Tužilaštva su dodali da će više informacija o detaljima akcije, tačnom broju uhapšenih i količini zaplijenjene droge moći da saopšte u narednom periodu.

