Motociklista iz Laktaša preminuo nakon udesa kod Gradiške

Motociklista iz Laktaša D.D. poginuo je u saobraćajnoj nesreći u gradiškom mjestu Brestovčina, u kojoj je učestvovao i "mercedes" kojim je upravljao vozač iz Gradiške S.T.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Ova saobraćajna nesreća dogodila se juče u 13.30 časova, a povrijeđeni vozač "honde" prevezen je u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, gdje je preminuo, saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.

Uviđaj su izvršili pripadnici gradiške Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji se naredio da protiv vozača S.T. bude dostavljen izvještaj o djelu ugrožavanje javnog saobraćaja.

