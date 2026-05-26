Preminuo Dragoljub Mićunović: Demokratska stranka se oprostila od njega

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Dugogodišnji predsjednik i jedan od osnivača Demokratske stranke Dragoljub Mićunović preminuo je jutros.

preminuo Dragoljub Mićunović Izvor: Andrej ISAKOVIC / AFP / Profimedia

Dugogodišnji predsjednik Demokratske stranke Dragoljub Mićunović preminuo je jutros. Demokratska stranka se oprostila od njega sljedećim riječima:

"Sa dubokom tugom opraštamo se od Dragoljuba Mićunovića, jednog od obnovitelja rada i osnivača moderne Demokratske stranke, njenog prvog predsjednika poslije obnove 1990. godine i čovjeka koji je svojim životom obilježio borbu za slobodu, demokratiju i dostojanstvo politike u Srbiji.

Dragoljub Mićunović pripada generaciji ljudi koji su znali cijenu slobode, jer su je plaćali lično, ali koji od borbe za demokratsku Srbiju nikada nisu odustali. Kao filozof, profesor, politički zatvorenik, parlamentarac i demokrata, ostavio je trag koji prevazilazi jednu stranku i pripada političkoj istoriji Srbije.

Za Demokratsku stranku njegovo ime ostaje dio našeg identiteta, naše obnove i naše obaveze da nastavimo borbu za Srbiju slobodnih građana, jakih institucija i demokratskih vrednosti.

Porodici, prijateljima, poštovaocima i svim demokratama upućujemo najiskrenije saučešće.

Neka mu je vječna slava."

(Nova/Mondo)

