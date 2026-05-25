Sudar motocikla i automobila: Težak udes kod Gradiške, obustavljen saobraćaj

Autor Dušan Volaš
U Brestovčini kod Gradiške dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali motocikl i automobil.

Sudar motocikla i automobila u Brestovčini kod Gradiške Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Prema nezvaničnim informacijama, motociklista je u udesu povrijeđen i vozilom hitne pomoći prevezen na dalje medicinsko zbrinjavanje, dok stepen zadobijenih povreda za sada nije poznat.

Nezgoda se dogodila oko 13.30 časova na magistralnom putu Gradiška – Banjaluka, usljed čega je saobraćaj na ovoj dionici potpuno obustavljen. Vozači koji se nalaze na licu mjesta preporučuju ostalim učesnicima u saobraćaju da se koristi auto-put.

Na licu mjesta u toku je policijski uviđaj.

