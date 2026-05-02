Tragedija kod Gradiške: Mladić poginuo nakon slijetanja automobila

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u Turjaku kod Gradiške poginuo je mladić D.L. (26), dok su četiri osobe povrijeđene, potvrđeno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Do nesreće je došlo kada je automobil sletio sa puta, a kako je za Srpskainfo potvrđeno poginuo je vozač D.L. (25), dok su M.T. (32), A.R. (28), D.Š. (38) i I.S. (30) zadobili povrede.

Tri osobe su zadržane na bolničkom liječenju, dok je jedna nakon pregleda puštena kući.

Uviđaj su obavili policijski službenici PU Gradiška, a na licu mjesta bio je i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.