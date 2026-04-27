Četvrta žrtva nesreće u Srbiji: Vozač preminuo na putu do bolnice

Mladić koji je danas povrijeđen u teškoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu kod Rume preminuo je u bolnici u Sremskoj Mitrovici.

Izvor: Kurir

Mladić (25) godina dovezen je poslije nesreće u Zdravstveni centar u Sremskoj Mitrovici gdje je uprkos naporima ljekara podlegao povredama, javio je Tanjug.

On je četvrta žrtva nesreće, a još jedna osoba koja je povrijeđena prevezena je u bolnicu u Šapcu.

Saobraćajna nesreća dogodila se danas na auto-putu, a uzrok je najverovatnije nepropisno uključenje.

Vozač automobila marke "ford" vozio je u suprotnom smjeru brzinom od 130 kilometara na čas, a u saobraćajnoj nesreći je učestvovao i "golf".

(Srna)