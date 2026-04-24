Strašna nesreća u Prijedoru: Vozač mopeda smrtno stradao u sudaru s traktorom

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Vozač mopeda poginuo je u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Kamičani kod Prijedora, potvrđeno iz Policijske uprave.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vozač mopeda I.S. iz Prijedora smrtno je stradao u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas oko 17.25 časova na lokalnom putu u mjestu Kamičani.

Iz Policijske uprave Prijedor saopšteno je da je prijavljeno da je u nezgodi jedno lice zadobilo povrede opasne po život, ali je naknadno utvrđeno da je vozač mopeda preminuo usljed zadobijenih povreda.

Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da su u nezgodi učestvovali S.S. iz Prijedora, koji je upravljao traktorom, i vozač mopeda.

Policijska uprava Prijedor apelovala je na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i pravila, naglašavajući da odgovorno ponašanje doprinosi bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.

