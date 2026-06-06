Od dvije odluke zavisi početak suđenja za ubistvo Danke Ilić.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Rina/Facebook/Printscreen

Viši sud u Zaječaru produžio je još 60 dana pritvor osumnjičenima za ubistvo Danke Ilić (2) u Banjskom Polju kod Bora 26. marta 2024. godine - Srđanu Jankoviću i Dejanu Dragijeviću. Ova odluka je donesena nakon što je apelacioni sud u Nišu potvrdio optužnicu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, piše "Kurir".

"Ovim potezom, pritvor je, kako se u praksi često dešava nakon potvrđivanja optužnice, produžen za standardni period od 60 dana, do početka sljedeće faze postupka i zakazivanja suđenja", otkriva izvor "Kurira".

U međuvremenu je Viši sud u Negotinu donio odluku o obustavi krivičnog postupka protiv Radoslava Dragijevića (75) koji je bio optužen za neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog djela. Postupak protiv njega je obustavljen.

"Viši sud u Negotinu, odnosno veće suda, donijelo je rješenje da nema mjesta optužbi, odnosno, postupak protiv Radoslava Dragijevića je obustavljen", dodao je izvor "Kurira".

Vidi opis Od dvije odluke zavisi kada počinje suđenje za ubistvo Danke Ilić: Osumnjičeni iza rešetaka čekaju konačan termin Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 12 / 12 AD

Zasad nije poznat termin početka suđenja za ubistvo Danke Ilić. Prema saznanjima "Kurira", termin početka suđenja od dvije stvari, to su:

Pravosnažno okončanje djela postupka koji se tiče Radoslava Dragijevića pred Apelacionim sudom Odluka o nadležnom sudu za glavni pretres

"U opticaju su Viši sud u Negotinu i Viši sud u Zaječaru, koji već postupa u fazi odlučivanja o pritvoru osumnjičenih, pa će upravo ta procesna odluka odrediti i mjesto gdje će suđenje formalno biti održano. Optužnica je potvrđena, ali sudski proces još nije počeo zbog brojnih pitanja uključujući odgovornost osumnjičenih koja će biti razjašnjena tek tokom glavnog pretresa", objašnjava izvor "Kurira".

(Kurir/MONDO)