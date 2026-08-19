Ukrajina gađala Moskvu s više od 600 dronova, gori skladište najvećeg ruskog onlajn trgovca

Ukrajina je tokom noći izvela jedan od najvećih napada dronovima na Moskvu od početka rata, tvrde ruske vlasti.

Izvor: east2west news / WillWest News / Profimedia

Ukrajina je tokom noći lansirala više od 600 dronova na Moskvu, izjavio je u utorak gradonačelnik ruske prijestonice Sergej Sobjanin, koji je napad opisao kao jedan od najvećih ukrajinskih napada dugog dometa na ovu oblast od početka rata prije više od četiri i po godine.

U napadu, koji je počeo u utorak uveče i nastavljen je u srijedu ujutru, na Moskvu je lansirano 637 ukrajinskih dronova.

Ruski zvaničnici navode da je najmanje 180 dronova oboreno u Moskovskoj oblasti, dok je više od 150 presretnuto u drugim delovima zemlje.

U Moskovskoj oblasti zapalili su se jedna zgrada i skladište u vlasništvu Wildberriesa, najvećeg ruskog onlajn trgovca.

Ukrajina je tokom proteklog mjeseca pojačala napade na skladišta i fabrike ove kompanije, pri čemu je, prema podacima Ministarstva odbrane Ukrajine, izbacila iz funkcije sedam od deset njenih najvećih logističkih objekata. U ukrajinskim napadima nije bilo potvrđenih smrtnih slučajeva, ali su vlasti saopštile da ima povrijeđenih.

Rusija je, u međuvremenu, tokom noći izvela napad na grad Pečenjigi u ukrajinskoj istočnoj oblasti Harkov, pri čemu je poginulo 10 ljudi, prema riječima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

"Sigurno ćemo odgovoriti na ovaj ruski napad", napisao je Zelenski na mreži X.

Ruski zvaničnici su takođe zaprijetili posljedicama zbog upotrebe britanskih dronova u ukrajinskim napadima duboko u pozadini. Iako Ukrajina sama proizvodi veliku većinu svojih napadačkih dronova, ruski zvaničnici su u utorak naveli da krhotine pronađene u zemlji pokazuju da su nedavno oboreni dronovi britanske proizvodnje.