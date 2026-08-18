Najveći napad na Moskvu u posljednje dvije godine: Više od 600 dronova poletjelo ka ruskoj prijestonici

Moskva se noćas našla na meti masovnog napada dronovima, koji ruske vlasti opisuju kao najveći u posljednje dvije godine rata u Ukrajini.

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Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin objavio je da je noćašnji napad neprijateljskih dronova na rusku prijestonicu bio najveći u posljednje dvije godine rata s Ukrajinom.

Ruska državna agencija Tas prenosi izjavu Sobjanjina da je 620 bespilotnih letjelica poletjelo ka Moskvi i Moskovskoj oblasti između ponedjeljka uveče i 5 časova jutros po lokalnom vremenu u utorak, a da je 180 dronova uništeno u regionu glavnog grada.

"Hitne službe rade na mjestima gdje su pali ostaci", kazao je moskovski gradonačelnik.

Prije ovih vazdušnih udara najveći ukrajinski napad dronovima na Moskvu i okolinu dogodio se proteklog vikenda, između subote uveče i 6.30 sati u nedelju ujutru, kada je Sobjanjin objavio da je 600 bespilotnih letjelica poletjelo ka prijestonici, a 201 dron je uništen u Moskovskoj oblasti.

Vijest o masovnom napadu stigla je nakon što je Rusija optužila Veliku Britaniju da se "namerno opredijelila za eskalaciju krize u Ukrajini" nakon što je potvrđeno da su dronovi britanske proizvodnje korišćeni u napadima na ciljeve u Rusiji.

"Ujedinjeno Kraljevstvo time djeluje kao saučesnik i saizvršilac krvavih zločina i terorističkih napada. Postupci Londona će neizbježno donijeti posljedice za koje će on morati da odgovara", saopštila je ruska ambasada u Velikoj Britaniji u saopštenju, uz dodatno upozorenje da "što je (London) dublje uključen u sukob, to će veću cijenu da plati".

London: Stojimo rame uz rame s Ukrajinom

Portparol britanskog Ministarstva odbrane naveo je za BBC da Velika Britanija stoji "rame uz rame" s Ukrajinom.

"Rusija ne bi trebalo da sumnja u odlučnost ove vlade da se suprotstavi ruskoj agresiji, u Ukrajini, kao i protiv Velike Britanije i naših saveznika", poručio je portparol u saopštenju.

U tekstu se dodaje da je Velika Britanija "posvećena obezbjeđivanju opreme koja je Ukrajini potrebna da se odbrani od nezakonite invazije ruskog predsjednika Vladimira Putina".

Prije prvog napada tokom vikenda londojski Tajms je objavio da je Ukrajina počela da koristi britanske dronove u posljednjih šest mjeseci u vazdušnim udarima dugog dometa u Rusiji.

Britanski list se pozvao na izvore u ukrajinskoj vojsci koji su naveli da naoružanje koje je korišćeno u napadima uključuje mlazni dron-kamikazu Najan kompanije "BAE sistems", koji je testirala britanska Kraljevska mornarica, ako i još jedan neimenovani dron koji je proizvela kompanija čiji identitet mediji nisu otkrili iz bezbjednosnih razloga.

Massive drone attack on the Moscow region



Damage was reported across several parts of the Moscow region.



A private house was completely destroyed by fire in the village of Kuznetsy, while two more homes were damaged in Bogorodsky. A drone also struck a Wildberries warehouse…pic.twitter.com/CwCDZyMdgO — NEXTA (@nexta_tv)August 18, 2026

Šteta od 40 miliona evra naneta Rusiji od britanskog oružja

BBC navodi da su ovi dronovi korišćeni za gađanje vojnih i industrijskih ciljeva, uključujući rafinerije nafte i skladišta kompanije za onlajn prodaju "Vajldberis" koja su već nedeljama meta udara.

The aftermath of a drone attack in Kolomna, Moscow region.



Just another quiet morning in the Moscow suburbs.pic.twitter.com/AbZoJJQaxq — Ka_zakov (@ka_zakov)August 18, 2026

Vojni izvor je potvrdio britanskom javnom servisu da su dronovi isporučeni iz Londona prouzrokovali Rusiji ekonomsku štetu veću od 40 miliona evra.

⚡️ Largest drone attack on Moscow in two years: more than 600 UAVs were reportedly heading toward the capital. The airdrops keep coming



According to Moscow Mayor Sergei Sobyanin, 627 Ukrainian drones had been heading toward Moscow since the evening, with around 180 destroyed…https://t.co/U2BSReGNuqpic.twitter.com/ubwj93ooxK — NEXTA (@nexta_tv)August 18, 2026

Rusija je pokrenula opštu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. i trenutno kontroliše približno petinu ukrajinske teritorije.

❗️Moscow faced its largest drone attack in two years, according to Russian sources. Mayor Sergei Sobyanin claimed 627 UAVs headed toward the capital, with around 180 downed over the Moscow region. Local reports cited a fire near the Kapotnya refinery, a strike on a Wildberries…pic.twitter.com/iFRq1YL8AY — NOELREPORTS (@NOELreports)August 18, 2026

Marija Zaharova, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova, kazala je da su dronovi koji koriste britanske komponente i konfiguracije korišćeni za napad na rusku teritoriju, uključujući skladište goriva u Kamenskom okrugu Rostovske oblasti.