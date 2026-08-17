Ukrajinski napad na ruski grad: Ubijeno šestoro ljudi, oglasio se guverner

Šestoro mrtvih i četvoro povrijeđenih, među kojima i dijete, bilans je ukrajinskih raketnih napada na ruski Belgorod. Udari su uslijedili samo noć nakon najvećeg napada na Rusiju ove godine.

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U noćnim ukrajinskim raketnim napadima na rusku Belgorodsku oblast poginulo je šestoro ljudi, a četvoro je povređeno. To tvrdi vršilac dužnosti guvernera te oblasti Aleksandar Šuvajev, koji je na Telegramu rano jutros objavio da je među povrijeđenima i 14-godišnje dijete, piše Bi-Bi-Si (BBC).

Napadi sa obje strane granice

Novi udari dogodili su se samo noć nakon napada koji su ruski zvaničnici opisali kao "najveći" ukrajinski napad ove godine, a u kojem je život izgubilo najmanje sedam osoba. Iste noći u ruskim napadima na Ukrajinu takođe je poginulo najmanje sedmoro ljudi, dok je više od 39 povrijeđeno.

Šuvajev je izvijestio da je u najnovijim napadima izgorela zgrada i oštećen automobil u selu Koloskovo, u Valujskom okrugu blizu granice sa Ukrajinom. Potvrdio je da je povređeno dijete prevezeno u bolnicu, a da je dvema osobama ljekarska pomoć pružena na licu mjesta.

Učestali udari i međusobne optužbe

Posljednjih sedmica Moskva je pojačala raketne napade na ciljeve širom Ukrajine. S druge strane, Kijev je intenzivirao napade bespilotnim letjelicama duboko na ruskoj teritoriji. Obje strane se međusobno optužuju za napade na civilno stanovništvo.