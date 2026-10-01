POSKOK podigao optužnicu protiv bivših članova uprave Međunarodnog aerodroma Sarajevo

Federalno tužilaštvo FBiH podiglo je optužnicu protiv četiri osobe zbog sumnje na zloupotrebu položaja pri imenovanju rukovodstva.

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Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva FBiH (POSKOK) podigao je optužnicu protiv Benjamina Mešaka, Adnana Mahmutovića, Žana Matića i Sanina Ramezića zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja prilikom imenovanja rukovodstva Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom "Sarajevo".

Optužnica ih tereti za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. Krivičnog zakona FBiH, u vezi sa članom 31. istog zakona.

Prema navodima Tužilaštva, Mešak, Mahmutović i Matić, kao članovi Nadzornog odbora Aerodroma Sarajevo, zloupotrijebili su ovlaštenja i propustili izvršiti službene dužnosti kako bi omogućili razrješenje tadašnje uprave i imenovanje novih vršilaca dužnosti, prenosi Klix.

Mešak je u vrijeme za koje se sumnja da je djelo počinjeno bio i predsjednik Nadzornog odbora.

Imenovanja mimo uslova

Tužilaštvo navodi da su optuženi omogućili imenovanje Sanina Ramezića, Slobodana Kadijevića i Amadea Mandića za vršioce dužnosti članova Uprave, iako, prema tada važećem Statutu preduzeća, nisu ispunjavali posebne uslove za te funkcije.

Mešak se dodatno tereti da je sa Ramezićem zaključio ugovor o obavljanju funkcije v.d. direktora.

Prema navodima optužnice, Ramezić je bio svjestan da ne ispunjava propisane uslove, ali je prihvatio imenovanje. Nakon toga je, kao v.d. direktor, zaključio ugovore sa Slobodanom Kadijevićem i Amadeom Mandićem za pozicije izvršnih direktora, iako ni oni, prema tvrdnjama Tužilaštva, nisu ispunjavali propisane kriterijume.

Statut mijenjan nakon imenovanja

U optužnici se navodi i da optuženi nisu pokrenuli postupak razrješenja imenovanih vršilaca dužnosti. Umjesto toga, preduzimane su aktivnosti na izmjenama Statuta preduzeća, kojima su promijenjeni posebni uslovi za navedene rukovodne pozicije.

Izmjene Statuta usvojene su u septembru 2025. godine, nakon čega je raspisan javni konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave.

Na konkurs su se prijavili upravo Sanin Ramezić, Slobodan Kadijević i Amadeo Mandić.

Tužilaštvo smatra da su optuženi na ovaj način, zloupotrebom ovlaštenja i neizvršavanjem službenih dužnosti, trojici imenovanih pribavili korist u vidu postavljanja na najviše rukovodne funkcije u JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo".

Optužnica je dostavljena Posebnom odjelu Vrhovnog suda FBiH na potvrđivanje.