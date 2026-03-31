Pad prometa na aerodromima u BiH: Tuzla u velikom plusu, Banjaluka u najvećem minusu

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Kroz aerodrome u BiH u februaru je prošlo 164.725 putnika. Dok Tuzla bilježi rast od 31 odsto, Sarajevo i Banjaluka bilježe pad prometa.

Promet putnika na aerodromima u BiH: Statistika za februar 2026. Izvor: Aerodrom Banjaluka

Promet putnika na aerodromima u BiH u februaru iznosio je 164.725 i manji je za 1,69 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine, podaci su Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH.

Kroz banjalučki aerodrom u februaru je prošlo 25.569 putnika, što je manje za 9,36 odsto u odnosu na isti mjesec lani, a kroz mostarski 1.661 putnik, što je manje za 28,41 odsto.

Najprometniji aerodromi su sarajevski i tuzlanski, na kojima je u februaru opsluženo 110.164, odnosno 27.331 putnik.

U februaru ove u odnosu na isti mjesec prošle godine, broj putnika na sarajevskom aerodromu manji je za 5,26 odsto, dok je na tuzlanskom veći za 31,77 odsto.

