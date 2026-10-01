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U Banjaluci nestala Marija Lus iz Kolumbije: Posljednji put viđena kod hotela "Talija"

U Banjaluci nestala Marija Lus iz Kolumbije: Posljednji put viđena kod hotela "Talija"

Autor Haris Krhalić
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U Banjaluci je u toku potraga za Marijom Lus iz Kolumbije, koja je posljednji put viđena danas oko 11.50 časova kod hotela "Talija".

kolumbijka Marija Lus Izvor: Mondo/Mup RS

U Banjaluci je u toku potraga za Marijom Lus (1944) iz Kolumbije, koja je posljednji put viđena oko 11.50 časova kod hotela "Talija".

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka preduzimaju sve potrebne mjere i radnje kako bi pronašli nestalu ženu.

Marija Lus visoka je oko 165 centimetara i sitnije je građe. U trenutku nestanka na sebi je imala majicu kratkih rukava bež boje i tamnoplave pantalone.

Policijska uprava Banjaluka apelovala je na građane da, ukoliko uoče nestalu ženu ili imaju bilo kakva saznanja o njenom kretanju, informacije prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na besplatni broj telefona 122.

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