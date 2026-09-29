Tužilaštvo traži pritvor za Banjalučanina osumnjičenog za nasilje u porodici

OJT Banjaluka predložilo je pritvor za muškarca osumnjičenog da je nasiljem i prijetnjama ugrozio spokojstvo i tjelesni integritet vanbračne supruge.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka predložilo je određivanje pritvora za D. B. iz Banjaluke, rođenog 1981. godine, zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Postupajući tužilac je nakon ispitivanja osumnjičenog danas uputio prijedlog za određivanje pritvora Osnovnom sudu u Banjaluci.

Prema navodima Tužilaštva, D. B. je 27. septembra u Banjaluci primjenom nasilja i prijetnjom da će napasti život i tijelo ugrozio spokojstvo i tjelesni integritet vanbračne supruge.

Tužilaštvo je pritvor predložilo zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće Osnovni sud u Banjaluci.