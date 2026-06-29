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Tužilaštvo traži pritvor: Banjalučanin osumnjičen za nasilje nad majkom

Tužilaštvo traži pritvor: Banjalučanin osumnjičen za nasilje nad majkom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Okružno javno tužilaštvo Banjaluka predložilo je određivanje pritvora M.M. (46) iz Banjaluke zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici na štetu svoje majke.

pritvor Izvor: Shutterstock

Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka uputio je danas Osnovnom sudu u Banjaluci prijedlog za određivanje pritvora M.M. (46) iz Banjaluke zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Prema navodima Tužilaštva, osumnjičeni je 26. juna u Banjaluci drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio spokojstvo i tjelesni integritet svoje majke.

Tužilaštvo je zatražilo određivanje pritvora zbog bojazni da bi osumnjičeni mogao uticati na svjedoke, kao i zbog opasnosti da bi mogao ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za određivanje pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.

(Mondo)

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Tagovi

nasilje u porodici Banjaluka Okružno javno tužilaštvo Banjaluka

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