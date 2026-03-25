Mala heroina iz Obrenovca: Djevojčica (7) pozvala policiju i spasila majku od pomahnitalog oca

Autor Vesna Kerkez
Djevojčica (7) iz Obrenovca pozvala je policiju i spasila majku od nasilnog oca. Osumnjičeni M. B. (44), višestruki povratnik, uhapšen je i zadržan 48 sati.

Djevojčica spasila majku od nasilja Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Muškarac M. B. (44) je uhapšen zbog nasilja u porodici, nakon što je njegova ćerka (7) pozvala policiju i spriječila nasilje nad svojom majkom K. B. (35) u Obrenovcu.

Ono što je uradila djevojčica je šokiralo i najiskusnije policajce.

Iako nije ništa rekla, policajci iz Obrenovca su prepoznali poziv upomoć - i ubrzo se više patrola uputilo na lice mjesta.

Osumnjičenom M. B. je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu, određeno zadržavanje do 48 sati. Protiv njega je podnijeta krivična prijava za nasilje u porodici, a istraga će utvrditi sve detalje ovog užasa.

Inače, u pitanju je višestruki povratnik u izvršenju krivičnih djela nasilje u porodici.

Žrtvi K. B. ukazana je ljekarska pomoć zbog povreda glave.

