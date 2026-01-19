Pronađena gola i promrzla: Amina (18) iz Bugojna pobjegla iz kuće suprugove porodice

Osamnaestogodišnja Amina Dželilović-Dedić iz Bugojna uspjela je pobjeći iz kuće porodice Dedić, u koju se preselila nakon nedavne udaje. Pronađena je gola, bosa i promrzla, a trenutno se nalazi u policijskoj stanici gdje daje izjavu nadležnim organima.

Izvor: Envato

Prema dostupnim informacijama, Amina je nakon bijega potražila pomoć kod prve komšinice, koja ju je primila u kuću i odmah obavijestila porodicu. O svemu je potom obaviješten i njen otac, koji je, zajedno s bratom i radnim kolegom, automobilom došao po Aminu i odvezao je u policijsku stanicu.

Majka djevojke, Azra Dželilović, potvrdila je da je njena kćerka samovoljno pobjegla iz kuće suprugove porodice te izrazila duboku zabrinutost zbog svega što je, kako sumnja, Amina mogla preživjeti.

"Sakrila se kod prve komšinice, uspjela je pobjeći gola, bosa i promrzla. Ta žena ju je ugostila i pozvala njenog oca. Ja nisam mogla ići po nju jer imam zabranu pristupa. Amina je u stanici vidno potresena. Ovo je ono čega sam se najviše bojala – da je bila maltretirana. Hvala Bogu, uspjela je spasiti živu glavu", izjavila je Azra Dželilović kroz suze.

Prema njenim riječima, Amina se trenutno nalazi u policijskoj stanici gdje daje izjavu o svemu što je proživjela, dok su supružnici koji su je primili u kuću navedeni kao svjedoci događaja i bijega.

Azra Dželilović je istog dana dala izjavu i pred sudom, u vezi s ranijim incidentom kada je porodica Dedić pozvala policiju nakon što je pokušala doći pred njihovu kuću kako bi vidjela kćerku.

Podsjećamo, kako su ranije pisali mediji, Amina se udala za Rifata Dedića, kojeg je upoznala putem društvenih mreža, te se preselila u selo Bistro, na području opštine Novi Travnik, gdje je živjela u kući njegovih roditelja. Njena majka je i ranije javno izražavala sumnju da je kćerka srećna u tom braku, navodeći da joj je bio zabranjen kontakt s Aminom, kao i da je strahovala da je izložena psihičkom i fizičkom maltretiranju.

Majka je prethodnih mjeseci, putem portala GPMaljevac.COM, apelovala na javnost za pomoć, tvrdeći da već četiri mjeseca nema nikakav kontakt s kćerkom, da joj je oduzet telefon i zabranjena komunikacija s porodicom. Takođe je navodila da se obraćala policiji i drugim institucijama, ali da, prema njenim tvrdnjama, nije dobijala konkretne informacije o Amininom stanju.

Slučaj je sada u rukama nadležnih institucija, a više informacija očekuje se nakon završetka policijske istrage.