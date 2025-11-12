Alarm u Bugojnu: Radnici "Binasa" prijete štrajkom, obustava proizvodnje zbog kršenja minimalne satnice

Radnici preduzeća "Binas" iz Bugojna upozorili su da Uprava ne poštuje minimalnu satnicu zbog čega je moguć štrajk i obustava proizvodnje.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

U otvorenom pismu upućenom premijeru Vlade Federacije BiH /FBiH/, resornim ministrima, Nadzornom odboru i Upravi preduzeća, radnici su upozorili na, kako navode, kontinuirano i sistemsko kršenje radničkih prava.

Sindikat radnika podsjeća da je minimalna satnica utvrđena dogovorom između Sindikata metalaca FBiH i Udruženja poslodavaca FBiH, te da njeno nepoštovanje predstavlja "grubo kršenje propisa i povredu prava radnika".

Radnici od federalne Vlade, kao većinskog vlasnika preduzeća, traže da bez odgađanja obezbijedi primjenu zakonske satnice, naloži nadzor nad radom Uprave, pokrene postupak utvrđivanja odgovornosti i garantuje zaštitu prava radnika, javili su federalni mediji.

Oni su poručili da će biti primorani da pokrenu sve zakonom predviđene mehanizme borbe, uključujući upravne i sudske postupke, ali i eventualnu obustavu rada ukoliko ne budu ispoštovani njihovi zahtjevi.

Iz Sindikata navode da je prošle godine 50 radnika tužilo firmu zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora i satnice, a sada bi više od 300 zaposlenih moglo učiniti isto ako se situacija u preduzeću hitno ne promijeni.