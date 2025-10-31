logo
"Šume RS" duguju preko 4 miliona KM za plate, direktor obećava isplatu do kraja godine

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Vršilac dužnosti direktora preduzeća "Šume Republike Srpske" Blaško Kaurin izjavio je da ovo preduzeće duguje 4.279.245 KM za plate radnicima i da će nastojati da im do kraja ove godine isplati sav dug.

Blaško Kaurin, Šume RS Izvor: Srna/Jelena Savić

"Trudiću se da do kraja ove godine isplatimo sve plate i da nakon toga isplata bude redovne. Ove godine primanja manje kasne nego prethodne, a sigurno je da svaki radnik zaslužuje da dobije platu na vrijeme", rekao je Kaurin na konferenciji za novinare.

On je naveo da se porezi i doprinosi redovno naplaćuju, te da je bilo 4.670 zaposlenih u "Šumama", te da ih je sada 4.235.

Kaurin je napomenuo da je za devet mjeseci ove godine preduzeće imalo minus od 3,6 mmiliona KM i da je pozitivno poslovalo 18 šumskih gazdinstava, a negativno 14.

"Prošlogodišnji prihod od prodaje drvno-šumskih sortimenata bio je 205 milona KM, a sada već do novembra imamo toliki prihod", rekao je Kaurin.

