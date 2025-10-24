Kaurin: "Doći će dan kada će Šume RS biti najbolje u Republici Srpskoj"

Vršilac dužnosti direktora „Šuma RS“ Blaško Kaurin izjavio je da preduzeće ove godine bilježi bolje rezultate, a novi strateški pristup omogućava stabilizaciju finansija i ispunjenje poslovnog plana za dobrobit radnika i kupaca.

Izvor: Nenad Stupar - Srna

“Stanje je značajno bolje u odnosu na prošlu godinu. Imali smo presjek stanja i tada je minus iznosio 6,27 miliona KM, dok ove godine minus iznosi 3,69 miliona KM. Prošle godine 20 šumskih gazdinstava poslovalo je negativno, a 12 pozitivno. Ove godine 14 gazdinstava ima negativan rezultat za devet mjeseci, dok 18 bilježi pozitivan,” rekao je Kaurin u podkastu Srne.

Kaurin je naglasio da je za poboljšanje poslovanja zaslužan i sastanak koji je ranije sazvao Milorad Dodik, a na kojem je tražena veća odgovornost i drugačiji pristup u upravljanju šumskim gazdinstvima. Dodao je da je "značajnu ulogu u konsolidaciji preduzeća imao je i premijer Savo Minić, koji je ranije rukovodio ovim resorom".

“Doći će dan kada će ovo preduzeće biti 100 odsto stabilno i najbolje u Republici Srpskoj. Imam viziju kako to da ostvarimo, naravno uz podršku premijera Minića. Sa njim smo mnoge stvari započeli i mislim da ćemo ih i završiti,” istakao je Kaurin.

U podkastu Kaurin je govorio i o novom informacionom sistemu, o tome gdje će biti utrošena sredstva od 15 miliona KM za koje je Vlada RS dala garanciju, sportskim takmičenjima, ali i o Moto-klubu “Noćni vukovi”, čiji je član.