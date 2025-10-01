"Moguće ukidanje putničkog voza": Željeznice, Elektroprivreda i Šume pod lupom Vlade RS

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da su u problemu "Željeznice", kao i "Elektroprivreda" sa čijim predstavnicima je za sutra najavio sastanak, dok u "Šumama" ima vidljivih pomaka.

Minić je rekao da je od predstavnika "Elektroprivrede Republike Srpske" tražio da mu dostave presjek stanja u ovom preduzeću sa prijedlogom mjera.

On je naglasio da je u javnim preduzećima zaposlen nepotrebno veliki broj radnika, da ih ima viška i da će taj broj biti smanjen.

"Ovdje imamo dvije kategorije radnika, one koji neprestano `falširaju` zdravstveno stanje i vode se na bolovanju i ne rade, te one koji uistinu rade, ali neće da daju svoj maksimalan angažman zbog ovog što se dešava", rekao je Minić.

Odgovarajući na pitanja novinara u Banjaluci, Minić je rekao da je u "Željeznicama" Republike Srpske" nije bilo štrajka već da je u pitanju kraća obustava rada.

Naveo je da je "Željeznicama" isplaćen dio granta od 2,5 miliona KM, ali da treba razmišljati i o mogućnosti ukidanja putničkog željezničkog saobraćaja jer ima slučajeva da lokomotiva sa sedam-osam vagona prevozi dva do tri čovjeka.

"To je nerentabilno i moramo vidjeti kako da to riješimo", rekao je Minić.

Minić smatra da su potrebni rezovi, podsjetivši na slučaj "Elektroprivrede", gdje je 330 radnika dobilo stimulativne otpremnine, a potom su zapošljavani novi ljudi.

"To je za osudu i za to neko treba da odgovara i sigurno je da će odgovarti", istakao je Minić.

On je naveo da želi da Vlada djeluje kao kolektiv i naglasio da je zadovoljan dosadašnjim radom ministara.

"Za ovih desetak dana koliko radimo ne mogu da se požalim ili da dam negativnu ili ružnu ocjenu. I stari i novi ministri su mi obećali da će dati maksimalan angažman. To se već može vidjeti, ministri su na terenu, pravimo planove", rekao je Minić.

