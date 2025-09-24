Dok gubici rastu, Željeznice RS raspisuju tender za medijsko oglašavanje od 70.000 KM

"Željeznice Republike Srpske“ raspisale su tender za medijsko oglašavanje.

Izvor: MONDO/Brankica Spasenić

"Željeznice Republike Srpske“ raspisale su tender za medijsko oglašavanje u iznosu od 69.900 KM bez PDV‑a, što znači da će s porezom ukupni trošak premašiti 70.000 KM, upravo u trenutku kada ovo javno preduzeće traži značajno veći budžetski iznos i planira gubitke koji premašuju 120 miliona KM u naredne tri godine.

Član Glavnog odbora SDS‑a i odbornik u Skupštini grada Doboj, Stefan Gavrić, ističe da se postavlja pitanje zašto je potrebna plaćena medijska promocija preduzeću koje je u dubokoj finansijskoj krizi i kako će taj novac biti potrošen, posebno kada postoji sumnja da se time možda prikriva promocija političkih partija i njihovih kadrova.

Gavrić napominje da se uprava ponaša po matrici „selo gori, a baba se češlja“.

Prema Planu poslovanja ovog preduzeća za period 2025–2027. godine, Željeznice RS planiraju gubitke od 37.928.595 KM u 2025., 42.487.001 KM u 2026. i 41.389.520 KM u 2027. Istovremeno, ukupni planirani budžet za kapitalna ulaganja je izuzetno visok, sa 389.240.000 KM za 2025., 753.970.000 KM za 2026. i 561.480.000 KM za 2027. Fiksni troškovi su značajni: gotovo 42% troškova otpada na zarade i lična primanja, 17% na amortizaciju, pri čemu je za plate i naknade planirano 48 miliona KM, a za amortizaciju oko 19,36 miliona KM. Kamatni troškovi, posebno po osnovu inostranih kredita, iznose više od tri miliona KM. Planirana budžetska podrška za infrastrukturu i sufinansiranje putničkog saobraćaja označena je kao nedovoljna za redovne obaveze prema radnicima, fondovima i dobavljačima.

Pored svega, medije često pune žalbe Sindikata o neuplaćenim doprinosima radnicima i kašnjenju plata. Isti slučaj zabilježen je početkom septembra, kada su radnici naveli da treći mjesec zaredom doprinosi nisu uredno uplaćeni. Zbog toga sindikat povremeno prijeti štrajkom kako bi zaštitio prava zaposlenih i prisilio upravu da ispoštuje obaveze.

Sve ovo ukazuje na duboku finansijsku i organizacionu krizu u Željeznicama RS, zbog čega opozicija i sindikat pozivaju upravu i nadležne institucije da hitno preispitaju prioritete, smanje nepotrebne troškove i obezbijede redovno plaćanje plata i doprinosa, kako bi se spriječile dalje negativne posljedice po radnike i javni saobraćaj.

(MONDO)