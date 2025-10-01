Stali vozovi: Radnici Željeznica RS štrajkuju zbog neisplaćene plate

Radnici "Željeznica Republike Srpske" jutros su obustavili rad nezadovoljni jer im nije isplaćena avgustovska plata, a iz Uprave kompanije su najavili isplatu tokom dana.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Predsjednik Sindikata mašinovođa Simo Cvjetković rekao je da je željeznički saobraćaj obustavljen na svim stanicama od Doboja do Novog Grada.

"Tražimo redovnu platu i povećanje", poručio je Cvjetković.

Generalni direktor "Željeznica Republike Srpske" Slađan Jović rekao je da će plate danas biti isplaćene radnicima.

On je istakao da štrajk nije najavljen i da nije u skladu sa zakonom, pa i sindikalnu odluku smatra nasilnom obustavom rada u pojedinim preduzećima.

Prema njegovim riječima, zbog obustave saobraćanja vozova na pojedinim pravcima angažovani su autobusi za prevoz putnika.

Otpravnik vozova Stanice u Doboju Goran Petković rekao je da radnici neće odustati od svojih zahtjeva.

(Srna)