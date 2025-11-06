logo
Radnici RiTE Ugljevik okončali štrajk nakon smjene Uprave

Autor Nikolina Damjanić Izvor RTRS
Radnici Rudnika i Termoelektrane (RiTE) Ugljevik prestali su sa štrajkom i vratili se na posao, potvrđeno je danas od premijera Republike Srpske Sava Minića, koji je naveo da je jedan od glavnih zahtjeva radnika, smjena Uprave – ispoštovan.

shutterstock_2500758435.jpg Izvor: Shutterstock

Minić je pojasnio da Vlada RS već duži vremenski period radi na prenosu polja Istok 2, što je planirani proces i nije povezano sa štrajkom, te da je procedura pri samom kraju i očekuje se završetak u narednim danima, piše RTRS.

Premijer je istakao da Vlada poštuje prava radnika, ali da bi u štrajku trebalo da se obezbijedi barem minimalan proces rada kako elektrana ne bi stajala.

Dodao je da je tokom štrajka urađen redovni remont i čišćenje, što je doprinijelo stabilizaciji energetskog sistema, te najavio da će tražiti objašnjenje za postojeće stanje od vrha uprave i nadležnih institucija.

RiTE Ugljevik štrajk radnici Savo Minić

