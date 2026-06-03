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Pripreme za izbore 4. oktobra: CIK potvrdio učešće za 75 stranaka i četiri nezavisna kandidata

Pripreme za izbore 4. oktobra: CIK potvrdio učešće za 75 stranaka i četiri nezavisna kandidata

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Centralna izborna komisija (CIK) BiH je u potpunosti ili djelimično 29. maja i danas, a nakon isteka roka za otklanjanje nedostataka, ovjerila prijave ukupno 75 političkih partija i četiri nezavisna kandidata.

CIK BiH ovjerio prijave 75 političkih partija i četiri nezavisna kandidata za opšte izbore Izvor: CIK BiH

CIK je na današnjoj sjednici nastavila postupak ovjere prijava političkih subjekata za učešće na opštim izborima zakazanih za 4. oktobar, saopšteno je iz CIK-a.

Rok za podnošenje prijava političkih partija i nezavisnih kandidata istekao je 22. maja u 16.00 časova, a CIK-u je podnesena ukupno 81 prijava, i to 77 političkih partija i četiri nezavisna kandidata.

Nakon ažuriranja podataka, pregled ovjerenih političkih partija i nezavisnih kandidata biće objavljen na internet-stranici www.izbori.ba.

U skladu s Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opšte izbore 2026. godine, rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija je od 8. do 16. juna do 16.00 časova.

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