Pripreme za izbore 4. oktobra: CIK potvrdio učešće za 75 stranaka i četiri nezavisna kandidata

Centralna izborna komisija (CIK) BiH je u potpunosti ili djelimično 29. maja i danas, a nakon isteka roka za otklanjanje nedostataka, ovjerila prijave ukupno 75 političkih partija i četiri nezavisna kandidata.

Izvor: CIK BiH

CIK je na današnjoj sjednici nastavila postupak ovjere prijava političkih subjekata za učešće na opštim izborima zakazanih za 4. oktobar, saopšteno je iz CIK-a.

Rok za podnošenje prijava političkih partija i nezavisnih kandidata istekao je 22. maja u 16.00 časova, a CIK-u je podnesena ukupno 81 prijava, i to 77 političkih partija i četiri nezavisna kandidata.

Nakon ažuriranja podataka, pregled ovjerenih političkih partija i nezavisnih kandidata biće objavljen na internet-stranici www.izbori.ba.

U skladu s Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opšte izbore 2026. godine, rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija je od 8. do 16. juna do 16.00 časova.