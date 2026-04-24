Intervenisali policija i ljekari: Fočak pijan divljao po kući, preplašena majka se sakrila u šupu

Intervenisali policija i ljekari: Fočak pijan divljao po kući, preplašena majka se sakrila u šupu

Autor D.V.
0

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv M. G. zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, nakon što je u stanju teške alkoholisanosti ugrozio bezbjednost i duševno spokojstvo svoje majke M. D.

Prema navodima iz optužnice koja je proslijeđena Osnovnom sudu u Foči, incident se dogodio 1. januara ove godine oko 22.30 časova u porodičnoj kući u naselju Brod na Drini.

Osumnjičeni je, nalazeći se u stanju privremene duševne poremećenosti i izražene akutne opijenosti, počeo drsko i bezobzirno da se ponaša.

Nasilje je eskaliralo kada je šoljom punom kafe gađao ikonu okačenu na zidu. Na molbe majke da se smiri i legne, osumnjičeni se oglušio uz prijetnje: "Neću se smiriti, sada ću sve polomiti".

U strahu od fizičkog napada i loma stvari u kući, a s obzirom na to da su se slične situacije dešavale i ranije, preplašena majka je pobjegla iz kuće, sakrila se u šupu i pozvala policiju.

Policijska patrola je ubrzo stigla na lice mjesta i intervenisala. Uz asistenciju radnika Doma zdravlja Foča, osumnjičeni M. G. je sproveden u Specijalnu bolnicu za psihijatriju na Sokocu.

Tužilaštvo ga tereti da je prijetnjom, drskim i bezobzirnim ponašanjem teško ugrozio duševno spokojstvo člana porodice, čime su ispunjeni elementi krivičnog djela. Optužnica je upućena sudiji za prethodno saslušanje Osnovnog suda u Foči na potvrđivanje.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

