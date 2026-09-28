Dramatični snimci iz Kijeva: Dron pogodio Akademiju nauka, ima žrtava (Video)

Snažan napad ruskih dronova pogodio je danas sam centar Kijeva, a dramatični snimci ljudi koji u očaju vise sa prozora zapaljene zgrade Nacionalne akademije nauka obilaze svet.

Izvor: X/@visegrad24

Bombardovanje ukrajinske prijestonice nastavlja se bez prestanka. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je oko podneva da su bespilotne letjelice pogodile objekte u gradskim četvrtima Obolonski, Darnicki i Ševčenkovski.

Najdramatičnije scene zabilježene su u strogom centru grada, gdje je u plamenu završila zgrada Akademije nauka. Na društvenim mrežama pojavili su se zastrašujući snimci na kojima se vidi kako se ljudi, u pokušaju da spasu goli život i pobjegnu od vatre i gustog crnog dima, očajnički drže za okvire prozora sa spoljne strane zgrade.

BREAKING:



A Russian jet-powered drone just struck the National Academy of Sciences in Kyiv.



People trapped inside the building climbed out through windows to escape the fire.



The German embassy is nearby.pic.twitter.com/KhmEKtoPRn — Visegrád 24 (@visegrad24)September 28, 2026

Vojna uprava grada Kijeva saopštila je da je u ovom napadu poginula najmanje jedna osoba. Šestoro povrijeđenih je hitno prebačeno i zadržano u bolnici, a među njima se nalazi i jedno dijete.

Novinari lista "Kijev indipendent" sa terena javljaju da se dim uzdiže sa više lokacija širom prijestonice. Ukupan broj žrtava današnjih masovnih napada na ukrajinski glavni grad još uvijek se utvrđuje i strahuje se da bi mogao biti veći.